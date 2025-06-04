İsrail'in silah satışları arttı

İsrail'in 2024 yılındaki silah satışları yüzde 13 arttı.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in savunma sanayi satışlarının son 4 yıl üst üste "kırdığı rekorun" devam ettiği belirtildi.

Geçen yıl silah ve savunma sanayi anlaşmalarının bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak, 14,7 milyar dolar olarak gerçekleştiği kaydedildi.

İsrail'in 2024'teki savunma sanayi ve silah satışlarında, füze, roket, hava savunma sistemlerinin yüzde 48'le birinci sırada geldiği aktarıldı.

Sıralamada araç ve zırhlı personel taşıyıcıların yüzde 9, uydu ve uzay sistemlerinin yüzde 8, radar ve elektronik harp sistemlerinin yüzde 8, gözetleme sistemleri yüzde 6, istihbarat, bilgi ve siber sistemlerin yüzde 4 olarak gerçekleşti.

AVRUPA ÜLKELERİNİN SAVUNMA HARCAMALARI ARTTI

Avrupa ülkelerinin savunma sanayisi ihracatındaki oranının bir önceki yıl yüzde 35'ten, 2024'te yüzde 54'e yükseldiği belirtilen açıklamada, Savunma sanayi ve silah satışı ihracatında, Asya ve Pasifik bölgesinin yüzde 23, İsrail ile normalleşme anlaşmaları imzalayan Arap ülkelerininse yüzde 12 orana sahip olduğu kaydedildi.

Marker gazetesinin haberine göre, İsrailli yetkililer, Gazze'de yol açtığı insanlık felaketinden gelen görüntülerin yeni savunma sanayi ve silah anlaşmalarını zorlaştırdığını dile getirdi.

Buna rağmen, Avrupa'nın Rusya-Ukrayna savaşının doğurduğu güvenlik atmosferi nedeniyle savunma sanayi alımına ilgisinin sürdüğü aktarıldı.

Filistinli hak örgütleri, İsrail'in savunma sanayisinde ürettiği yeni teknolojileri işgal ettiği Filistin topraklarında denediği eleştirisini yapıyor.