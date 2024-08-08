İsrail'in son 24 saatte Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 60 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde İsrail ordusunun Reyyan ailesine ait evi bombalaması sonucu bir Filistinlinin öldüğünü belirtti.

İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin Gazze'nin kuzeyi ve Gazze kentine düzenlediği saldırılarda toplam 26 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Gazze kentinin merkezinde Şeldan ailesine ait evin İsrail ordusunca hedef alınması sonucu 5, Zeytun Mahallesi'ne yönelik saldırılarda 5 ve kentin doğusunda yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı ez-Zehra ve Abdulfettah Hammud okullarının hedef alınması sonucu 16 Filistinlinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

GAZZE'NİN ORTA KESİMLERİ

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'a düzenlediği saldırılarda toplam 26 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Ölenlerin 8'inin Bureyc Mülteci Kampı'nda bombalanan Ebu Zeyd ailesinden olduğu, 3'ünün Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiği, 15'inin ise yine Bureyc'te bir yerleşim yerine düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusunun iki eve düzenlediği saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Han Yunus'ta el-Fecm ailesine ait evi hedef alarak 1 Filistinli kadının, Ahmed ailesine ait evi hedef alarak da 6 Filistinlinin yaşamını yitirmesine sebep oldu.