İsrail'in son saldırılarında 52'si çocuk 109 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek yaptığı saldırılarda 52'si çocuk ve 23 kadın olmak üzere toplam 109 Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Gazze'den yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik sürdürdüğü suçların üstünü örtmek için gerçekleri çarpıtmaya devam ettiği vurgulandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik son 24 saatte düzenlediği saldırılarda etkisiz hale getirildiği iddiasıyla 21 fotoğrafla birlikte 26 ismin yer aldığı bir liste yayımladığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan inceleme sonucunda, listede Filistin'in resmi kayıtlarında bulunmayan 3 adet yanlış, Arapça olmayan ismin olduğu ortaya çıktı. Diğer isimlerin de uydurma ve bunların bazılarının bilerek fotoğrafsız paylaşıldığı tespit edildi."

İsrail'in paylaştığı isimler arasında ayrıca o bölgelerde olmadıkları gibi hayatta oldukları öğrenilen 4 kişinin de yer aldığına işaret edilen açıklamada, dolayısıyla İsrail'in söz konusu listeyi yayımlayarak Gazze'de işlediği suçların üstünü örtmeye çalıştığı ifade edildi.

52 ÇOCUK, 23 KADIN, 4 YAŞLI, 7 ENGELLİ DE ÖLDÜRÜLENLER ARASINDA

İsrail'in bu iddialara karşı ateşkes anlaşmasını ihlal ederek dün akşamdan itibaren 12 saatte düzenlediği saldırılar sonucu 52'si çocuk ve 23'ü kadın olmak üzere toplam 109 sivilin öldürüldüğü belirtilen açıklamada, İsrail'in son saldırılarında yaşamını yitirenler arasında ayrıca 4 yaşlı ve 7 engelli vatandaşın olduğu bilgisine yer verildi. Ayrıca İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarını, uluslararası insancıl hukukun temelini oluşturan orantılılık ve ayrımcılık ilkelerini açıkça ve kasten ihlal ederek sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye karşı işlediği "kitlesel yargısız infazların" kınandığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra ateşkese garantör ülkeler ve uluslararası toplumun İsrail'i dizginleyerek ateşkese uymasını sağlamaları çağrısında bulunuldu.