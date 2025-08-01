İsrail'in soykırıma devam ettiği Gazze’de açlık nedeniyle ölenlerin sayısı 162’ye yükseldi

Gazze Şeridi’nde açlığa mahkum edilen siviller yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçlerinin uluslararası hukuku çiğneyerek, açlığı bir silah olarak kullandığı Gazze Şeridi’nde gün geçtikçe ölümler de artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nde son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 2’si çocuk olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Böylece açlıktan ölenlerin sayısı 92’si çocuk olmak üzere toplam 162’ye ulaştı. Sağlık Bakanlığı olarak Gazze Şeridi’ndeki insani krizin abluka, gıda ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle daha da kötüleşmeye devam ettiğini vurguluyor ve uluslararası toplum ile yardım kuruluşlarına derhal ve acilen müdahale etmeleri çağrımızı yineliyoruz" denildi.

GAZZE’DE OLANLAR SİSTEMATİK BİR AÇ BIRAKMA VE YOK ETME"

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet el-Rişk, ABD Başkanı Donald Trump’ın "Gazze’de insani yardımların çalınmasına yönelik" suçlamaları kınadıklarını belirtti. El-Rişk, "Trump, İsrail’in suçlamalarını ve yalanlarını tekrarlamaktan yorulmadı. Biz de bunları reddetmekten ve çürütmekten yorulmayacağız" dedi. Gazze’de olanları "sistematik bir aç bırakma ve yok etme" olarak nitelendiren Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet el-Rişk, bunun doğrudan Washington tarafından desteklendiğini söyledi.