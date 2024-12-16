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İsrail'in soykırıma devam ettiği Gazze’de can kaybı 45 bini aştı

İsrail'in 14 aydır soykırıma devam ettiği Gazze'de tespit edilebilen can kaybı 45 bini aştı.

Dünya
  • 16.12.2024 13:16
  • Giriş: 16.12.2024 13:16
  • Güncelleme: 16.12.2024 13:22
Kaynak: İHA
İsrail'in soykırıma devam ettiği Gazze’de can kaybı 45 bini aştı
Fotoğraf: AA

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki katliamları 437 gündür devam ediyor.

Son 24 saatte 52 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 45 bin 28’e yükseldi.

filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 7 saldırıda 52 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 203 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 45 bin 28’e, yaralı sayısının ise 106 bin 962’ye yükseldiği bildirildi.

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