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İsrail'in soykırımı sürüyor: Gazze'de can kaybı 43 bin 61'e yükseldi

İsrail'in soykırıma devam ettiği Gazze'de can kaybı 43 bin 61'e, yaralı sayısı ise 101 bin 223'e yükseldi.

Dünya
  • 29.10.2024 15:30
  • Giriş: 29.10.2024 15:30
  • Güncelleme: 29.10.2024 15:50
Kaynak: DHA
İsrail'in soykırımı sürüyor: Gazze'de can kaybı 43 bin 61'e yükseldi
Fotoğraf: AA

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 61'e, yaralananların sayısının ise 101 bin 223'e yükseldiğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail'in katliamları 388 gündür devam ediyor.

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