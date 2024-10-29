İsrail'in soykırımı sürüyor: Gazze'de can kaybı 43 bin 61'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 61'e, yaralananların sayısının ise 101 bin 223'e yükseldiğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail'in katliamları 388 gündür devam ediyor.