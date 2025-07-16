İsrail'in soykırımı sürüyor: Gazze'de can kaybı 58 bin 573’e yükseldi

İsrail'in yaklaşık 2 yıldır soykırıma devam ettiği Gazze'de can kaybı 58 bin 573’e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 94 ölü ve 252 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda can kaybının 58 bin 573’e, yaralı sayısının da 139 bin 607'ye yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye saldırılarında ise 7 bin 750 kişinin yaşamını yitirdiği, 27 bin 566 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 851'e, yaralıların sayısı da 5 bin 634'e çıktı.