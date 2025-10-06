İsrail'in soykırımı sürüyor: Gazze'de can kaybı 67 bin 160'a çıktı

Mısır'da Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri başlarken İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 21 artarak 67 bin 160'a yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 21 ölü ve 96 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 568 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 57 bin 638 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 610'a, yaralananların sayısının da 19 bin 143'e ulaştığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 67 bin 160'a, yaralıların sayısının 169 bin 679'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.​​​​​​​