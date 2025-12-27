İsrail'in soykırımı sürüyor: Gazze'de can kaybı 71 bin 266'ya yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği soykırımda yaşamını yitirenlerin sayısı son 48 saatte 29 artarak 71 bin 266'ya yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 48 saatte 25'i enkaz altından çıkarılan 29 Filistinlinin naaşı ile 8 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 414 kişinin öldüğü, 1142 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 679 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Adli Tıp Kurumu'nun kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek, 19 Aralık ila 26 Aralık tarihleri ​​arasında tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 292 kişinin daha eklendiği aktarıldı.

Bu çerçevede İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 266, yaralıların sayısının ise 171 bin 219 olduğu belirtildi.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.