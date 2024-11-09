İsrail'in soykırımı sürüyor: Gazze’de can kaybı 43 bin 552’ye yükseldi

İsrail'in Filistin soykırımı sürüyor. İsrail ordusunun son 24 saatteki saldırılarında 44 kişi daha katledildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda 43 bin 552 sivilin hayatını kaybettiğini, 102 bin 765 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde 44 sivilin hayatını kaybettiğini, 81 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Açıklamada, İsrail’in saldırılarının 400’üncü gününde yıkılan binaların enkazında hala sivillerin bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.