İsrail'in soykırımında Gazze'deki can kaybı 70 bin 942'ye yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki soykırım ve katliamlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 70 bin 942'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

İsrail saldırılarıyla, son 24 saatte 4'ü enkaz altından çıkarılan 5 Filistinlinin naaşı ile 3 yaralının hastanelere ulaştırıldığı belirtildi.

ATEŞKESTEN BERİ 406 SİVİL DAHA KATLEDİLDİ

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda, 406 sivilin yaşamını yitirdiği, 1118 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 653 kişinin cesedinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 70 bin 942, yaralıların sayısının da 171 bin 195 olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail saldırılarında hasar gören binaların çökmesi sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 16 olduğu belirtildi.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.