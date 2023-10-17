İsrail'in Sredot kentinde Türk gazetecilerin yakınına roket düştü

Gazze sınırındaki Sderot kentinde iki Türk gazeteci, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda atılan füzelerin yakınına düşmesi sonucu yaralandı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırıları sürerken, kentte bulunan Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları da İsrail tarafına misilleme saldırılarda bulunuyor. Son olarak İsrail Demir Kubbe hava savunma sisteminden kaçan bir füze, Sderot kentinde Türk gazetecilerinin yakınındaki bir noktaya düştü.

Habertürk TV canlı yayınına katılan ve saldırı sırasında roketin düştüğü bölgede olan Çetiner Çetin, iki gazetecinin hafif yaralandığını ve kontrol için Tel Aviv'de hastaneye gideceklerini söyledi. Çetin "Alarmlar çaldı. O andan itibaren farklı noktalara gitmek istedik ancak vaktimiz olmadı. Akşam saatlerinde gelen 2 füzeden biri 20 metre yakınımıza düştü." şeklinde konuştu.

Yaşadıkları anlarını aktaran Adem Metan ise "Roketleri gördük ancak kaçamadık. Kulağımda inanılmaz bir çınlama var. En azından bu şekilde atlatabildik." dedi.