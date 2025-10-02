İsrail'in Sumud Filosu baskınına Filistin Eylem Komitesi'nden kınama eylemi

İsrail'in Sumud Filosu'na baskınları akşam saatlerinde İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto edildi. Filistin Eylem Komitesi tarafından gerçekleştirilen protestoda yapılan açıklamada "İsrail’e Tam Ambargo ilan edilene, bu gayrimeşru rejim tecrit edilip ortadan kaldırılana kadar mücadeleyi ve Filistin halkıyla dayanışmayı elden bırakmayacağız. Filistin halkının dostları olarak bizim rotamız Sumud Filosu’nun rotasıdır. Biz bu topraklardan soykırıma petrol taşınmasını istemiyor, Türkiye limanlarının Siyonist şirketlere hizmet vermesini, soykırıma askeri ve lojistik destek sunmasını kabul etmiyoruz" denildi.

İsrail'in Gazze halkına yardım götürmeye çalışan küresel Sumud Filosu'na yönelik baskınları akşam saatlerinde Levent'te protesto edildi. İsrail Başkonsolosluğu yakınlarında toplanan Filistin Eylem Komitesi üyeleri bir yürüyüş gerçekleştirdi. İsrail'in harekat ve saldırılarının kınandığı yürüyüşün ardından bir açıklama yapıldı. Sumud Filosu baskınlarında 200'den fazla aktivistin kaçırıldığı belirtildi. Türkiye'de de siyasi iktidarın kınamalarla kendini kurtarmaya çalıştığını dile getiren komite üyeleri "İsrail’e Tam Ambargo ilan edilene, bu gayrimeşru rejim tecrit edilip ortadan kaldırılana kadar mücadeleyi ve Filistin halkıyla dayanışmayı elden bırakmayacağız" dedi.

"İŞGAL DEVLETİNİN HAMİSİ ABD İSE 'BARIŞ PLANI' ADI ALTINDA FİLİSTİN’E SÖMÜRGE YÖNETİMİ ATAMAK İSTİYOR"

Filistin Eylem Komitesi adına "Ablukaya Son, Sumud Filosu’na Özgürlük" başlıklı açıklama şöyle:

"İşgal devleti İsrail, ağır abluka eşliğinde 2 yıldır sürdürdüğü soykırım saldırılarına Gazze’yi işgal harekâtıyla devam ediyor. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 65 bini aşarken abluka nedeniyle açlıktan ölenlerin sayısı da 450’yi geçti. İşgal devleti, sonsuz bir şiddetle Gazze’ye saldırırken Filistinliler canını dişine takarak direnmeye devam ediyor.

Siyonist rejim, Filistin’de kurduğu işgal ve apartheid düzeni nedeniyle bugüne dek ciddi bir yaptırıma uğramadı, bunun ötesinde işbirlikçi devletler ve küresel şirketlerce hala destekleniyor. Bu nedenle işgal devleti, geldiğimiz noktada Filistin halkına soykırım saldırılarını sürdürebiliyor ve Filistin’de etnik temizlik hedefini açıkça beyan etmektedir. İşgal devletinin hamisi ABD ise 'barış planı' adı altında Filistin’e sömürge yönetimi atamak istiyor. Türkiye ABD ile müzakerelerde bulunup, kendi çıkarları doğrultusunda Filistin direnişinin bu teslimiyetçi planı kabul etmesi için rol oynuyor. Soykırım ve işgal planın bir devamı olarak dayatılan bu plan, Siyonist İsrail devletinin tüm suçlarını meşrulaştırmaya açıktır.

"KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA SALDIRAN İSRAİL 200’DEN FAZLA AKTİVİSTİ KAÇIRDI"

Bu esnada, soykırıma ve Gazze’ye uygulanan insanlık dışı ablukaya karşı uluslararası kurumların sessizliğini kabul etmeyerek bir araya gelen Filistin halkının dostları bir süre önce teknelerle Gazze’ye doğru yola çıkmıştı. Yüzlerce aktivistin yer aldığı Küresel Sumud Filosu, işgal devletinin tehdit ve yıldırma girişimlerine rağmen taşıdığı insani yardımları Gazze’ye ulaştırmak üzereyken dün akşam saatlerinde işgal ordusu askerleri tarafından saldırıya uğradı ve işgal devleti 200’den fazla aktivisti kaçırdı. İşgal devleti İsrail’in hukuk tanımaz şiddetine karşın Sumud Filosu’ndan bazı tekneler ablukayı delmek üzere yoluna kararlılıkla devam ediyor.

"TÜRKİYE'DE SİYASİ İKTİDAR KENDİNİ KINAMALARLA KURTARMAYA ÇALIŞIYOR"

Akdeniz’in bir köşesinde soykırımcı İsrail donanmasıyla insanlık dışı ablukayı kırmaya çalışan Filistin dostları karşı karşıya gelirken, Türkiye limanlarıyla İsrail limanları arasında gemiler gidip gelmeye, soykırımı desteklemeye devam ediyordu. Ülkemizdeki siyasi iktidar her gün Filistin hamaseti yaparken ve sivil dayanışma girişimi Sumud Filosu askeri saldırıya uğrarken, Sumud Filosu’na koruma sağlamak yerine kendini kınamalarla kurtarmaya çalışıyor. Bu sırada, İsrail işgal ordusunun uçakları ve tankları, Türkiye’den geçen petrolü kullanıyor. Türkiye’deki askeri üsler soykırımcı orduya istihbarat akışını sürdürüyor.

Filistin halkı varlık savaşı verirken, biz bu suç ortaklığını hedefimizde tutacağız. İsrail’e Tam Ambargo ilan edilene, bu gayrimeşru rejim tecrit edilip ortadan kaldırılana kadar mücadeleyi ve Filistin halkıyla dayanışmayı elden bırakmayacağız. Filistin halkının dostları olarak bizim rotamız Sumud Filosu’nun rotasıdır. Biz bu topraklardan soykırıma petrol taşınmasını istemiyor, Türkiye limanlarının Siyonist şirketlere hizmet vermesini, soykırıma askeri ve lojistik destek sunmasını kabul etmiyoruz. Filistin nehirden denize özgür olana dek intifada ruhuyla mücadeleyi yükselteceğiz!"

Akşam saatlerinde ayrıca Şehit Mustafa Aydoğdu vapuruna "Yaşasın Özgür Filistin" pankartı asıldı. Pankartla ilgili fotoğraflar Türkiye İşçi Partisi resmi X hesabından da paylaşıldı.