İsrail'in Suriye topraklarını işgal etmesi: ABD'den "geçici bir durum" açıklaması

ABD, İsrail ordusunun, Suriye topraklarına girmesinin "geçici bir durum" olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Suriye'de sona erdirilen Beşar Esad dönemi sonrası yaşanan gelişmelerle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Miller, "Suriye ordusu, müzakere konusu olan İsrail-Suriye tampon bölgesi etrafındaki mevzilerini terk etti. Bu da potansiyel olarak İsrail'i ve vatandaşlarını tehdit edecek, terörist örgütler tarafından doldurulabilecek bir boşluk yarattı" dedi.

"Bence her ülke, özellikle şu anda Suriye'de içinde bulunduğumuz gibi istikrarsız zamanlarda, sınırında terörist örgütler tarafından doldurulabilecek olası bir boşluktan endişe ederdi" diyen Miller, İsrail'in bu eylemlerinin "geçici olduğunu" savundu.

Sözcü Miller, İsrail ve Suriye arasında 1974'te varılan Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması'nı desteklediklerini yineledi.

İsrail'in bu işgal girişiminin bölge ülkeleri tarafından kınandığının hatırlatılması üzerine Miller, "Biz gerginliği azaltma ve istikrar sağlamaya çalışıyoruz" diyerek, bölgede sağlanacak bir istikrarın "İsrail dahil" tüm ülkelerin çıkarına olacağına ileri sürdü.

"ABD İLE HTŞ GÖRÜŞÜYOR"

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile ilişkileri sorulan Sözcü Matthew Miller, "çeşitli gruplarla bazen doğrudan bazen de aracılarla" iletişim kurduklarını söyledi.

"Son bir kaç gündür" bu görüşmeleri yaptıklarını kaydeden Miller, Suriye içinde veya dışında iletişim kurmanın kendileri için "birçok yolu" olduğunu dile getirdi.

Miller, bu tür görüşmelerin devam edeceğini belirtirken ne konuşulduğu konusuna ayrıntılara girmek istemediğini ifade etti.

ABD-SDG İLİŞKİSİ

Sözcü Miller, Minbiç'te yaşanan çatışmalarla ilgili "Kimsenin bu istikrarsızlık döneminden yararlanarak Suriye içinde kendi pozisyonlarını ilerletmeye çalışmasını istemiyoruz. Bunu, bölgedeki tüm ilgili taraflara açıkça belirtiyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD güçlerinin Suriye'de SDG ile işbirliğinin devamı konusunda Miller, "SDG'ye destek konusunda raporumuzdaki duruşumuzda bir değişiklik olmadı" dedi.