İsrail'in Suriye'ye saldırılarını kınayan tezkere Meclis'ten geçti

TBMM Genel Kurulunda, İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan ve Genel Kurul'da okunan tezkerede şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in hukuk tanımazlığı bugün yüzünü bir kez daha Suriye'de gösterdi. Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden soykırım Lübnan ve İran'a yapılan saldırıların ardından bugün de Suriye'nin başkenti Şam'ın hedef alınması, İsrail yönetiminin bölgesel barışı topyekün tehdit eden bir çatışma stratejisi yürüttüğünü açıkça ortaya koymaktadır. Uluslararası toplumun müşterek taahüdü olan Birleşmiş Milletler şartını ve uluslararası hukukun kural ve prensiplerini ayaklar altına alan İsrail, bir taratan Suriye'nin toprak bütünlüğünü açıkça ihlal etmekte diğer taraftan Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırımı dikkatlerden uzaklaştırmaya yönelik yeni bir saldırganlığa girişmektedir. İsrail'in gerçekleştirdiği bu saldırılar Suriye'yi ve bölgeyi istikrarsızlaştırma amacı taşımaktadır. Bu noktada uluslararası toplumun anlaşılmaz sessizliği ve etkisizliği İsrail'in bu hukuk tanımaz ve pervasız saldırganlığına cesaret vermektedir. Bu saldırılara karşı tüm insanlıkça güçlü bir tepki verilmediği sürece hem bölgemizde hem de dünyada barış güvenlik ve istikrar ortamının zarar görmeye devam edeceği aşikardır. TBMM olarak İsrail'in başta başkent Şam olmak üzere, Suriye'ye yönelik alçak saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz. Uzun yıllar boyunca büyük acılar çekmiş Suriye halkının yanında olduğumuzu yineliyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi dost ve kardeş Suriye halkının huzuruna kast eden tüm eylemlerin karşısında olduğumuzu vurguluyoruz."