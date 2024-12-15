İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları devam ediyor: 3 köyü daha işgal etti!

İsrail, Beşar Esad'ın devrildiği ve cihatçıların yönetimi ele geçirdiği Suriyede, başkent Şam ile Humus ve Dera kentlerine hava saldırıları düzenledi.

AA'nın aktardığına göre, İsrail ordusu Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye topraklarına saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusuna ait uçaklar, Şam'ın kuzeyindeki Telmunin bölgesi, ülkenin güneyinde bulunan Dera kentindeki silah deposu ve Humus şehrini hedef aldı.

3 KÖYÜ DAHA İŞGAL ETTİ

İsrail son olarak, Suriye’nin güneyinde yer alan Katana beldesinin Cemle, Mezra Beytelcin ve Megar Mir köylerini de işgal etti.

İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ İŞGALİ

Suriye’deki siyasi boşluk sürerken İsrail ordusu, HTŞ öncülüğündeki cihatçı grupların 8 Aralık’ta başkent Şam’ın kontrolünü ele geçirmesinin ardından 1967’den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri’ndeki tampon bölgeye girdi.

Suriye ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri’nden kuzeye ilerleyen İsrail güçleri, Suriye-Lübnan sınır hattında ilerleyişini sürdürdü. İsrail tanklarının tampon bölgeyi aşarak HTŞ kontrolündeki başkent Şam’ın 25 kilometre kadar yakındaki Katana kasabasına kadar yaklaştığı belirtildi.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.