İsrail'in tahliye duyurusunun ardından Beyrut'ta şiddetli patlamalar oldu

İsrail ordusunun yaptığı tahliye duyurularının ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli patlamalar meydana geldi.

Beyrut'un güneyindeki şiddetli patlamaların ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.

İsrail savaş uçaklarının hedefinde El-Kard El-Hasan Derneği bulunuyor. İsrail Savunma Kuvvetleri Hizbullah'a finansal destek verdiklerini ileri sürdükleri derneğin altyapısını ve tesislerini hedef almayı planlıyor.

Beyrut semalarında uçan İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyine en az 7 hava saldırısı düzenledi. Bombalanan bölgelerin görüntüleri sosyal medyada hızla paylaşılmaya başlandı.

10 BÖLGE İÇİN UYARI VERİLMİŞTİ

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hizbullah’ın İsrail'e karşı yürüttüğü faaliyetleri finanse ettiği iddiasıyla ordunun Karz-ı Hasen (faizsiz dayanışma) kurumlarını hedef alacağını açıklamıştı.

Adraee'nin yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bekaa bölgesinde, özellikle ekteki haritalarda belirtilen binalarda ve bunlara bitişik olarak aşağıdaki alanlarda bulunan tüm sakinlere: Baalbek Hermel ve El-Fikani İsrail Savunma Kuvvetleri'nin yakında operasyon yapacağı Hizbullah tesislerinin yakınında bulunuyorsunuz. Kendi güvenliğiniz ve aile üyelerinizin güvenliği için bu binaları ve bitişiğindekileri derhal tahliye etmeli ve bunlardan en az 500 metre mesafe uzak durmalısınız."

Adraee'nin açıkladığı 10 bölge şöyle:

Beyrut Bölgesi: Chiyah, Choueifat Al-Amrousieh, Burj el-Barajneh, Tahvitat el-Gadir, Al-Ghobeiry ve Haret Hreik

Bekaa Bölgesi: Baalbek, Hermel ve El-Fikani