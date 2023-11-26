İsrail'in tarım arazilerinde Malavili işçiler çalışacak

İsrail, çatışmaların ardından yaşadığı iş gücü kaybının bir kısmını Afrika ülkesi Malavi'den karşılamaya başladı.

Malawi24'ün haberine göre, Malavi Çalışma Bakanlığı, aralarında İsrail'in de olduğu çok sayıda ülkeye iş gücü ihracatı programı başlattıklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, işçilerin İsrail'de güvenli olarak kabul edilen yerlerde ve sadece tarım alanlarında çalışacağı belirtilerek ilerleyen zamanda daha fazla işçinin programa katılması ve İsrail'e gönderilmesinin beklendiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca çalışanların İsrail'deki yaşam maliyetlerinin karşılanacağı ve maaşlarının bir kısmının ülkedeki döviz varlığının güçlendirilmesi için Malavi'deki banka hesaplarına gönderileceği aktarıldı.