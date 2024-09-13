İsrail'in vurduğu Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesi Bakü'den İstanbul'a geldi

İsrail'in Batı Şeria'da düzenlediği saldırıda ölen Türk-Amerikan vatandaşı​​​​​​​ aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den İstanbul'a geldi.

Eygi, İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen törenle karşılanıyor.

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törene İstanbul Valisi Davut Gül'ün katıldı.

Törenin ardından Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi uçakla İzmir'e oradan da toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'ın Didim ilçesine gönderilecek.

NE OLMUŞTU?

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine gerçek mermilerle ateş açması sonucu, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivisti olan Ayşenur Ezgi Eygi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Washington Üniversitesinde hem psikoloji hem de Orta Doğu dillerinde çift dal yapan Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Eygi, Filistinlilerin haklarını destekleyen dayanışma hareketlerinde aktif yer alıyordu. Ölümü yerel ve uluslararası toplumda tepkilere neden oldu.