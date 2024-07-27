İsrail'in vurduğu Gazze'de katledilenlerin sayısı 39 bin 258'e yükseldi!

İsrail'in 295 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 39 bin 258'e yükseldi. İsrail ordusunun, son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 83 Filistinli öldü, 186 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 48 saatte 83 kişi artarak 39 bin 258'e çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 295 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

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SON 48 SAATTE 83 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusunun son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 83 Filistinlinin daha öldürüldüğü, 186 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 258'e, yaralananların sayısının da 90 bin 589'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.