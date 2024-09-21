İsrail'in vurduğu Lübnan'da can kaybı 31'e yükseldi
İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi. İsrail'in Beyrut saldırısında Hizbullah komutanlarından İbrahim Akil de ölmüştü.
Kaynak: AA
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in başkent Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısının 3'ü çocuk, 7'si kadın olmak üzere 31’e yükseldiğini açıkladı.
İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde 42 binden fazla Filistinlinin ölümüne yol açtığı ve Uluslararası Adalet Divanında soykırım suçlamasıyla yargılandığı tabloda uluslararası toplum, Tel Aviv'in Lübnan'a saldırılarıyla patlak verebilecek yeni bölgesel bir savaş tehdidine karşı uyarıda bulunuyor.
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