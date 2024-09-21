İsrail'in vurduğu Lübnan'da can kaybı 37'ye yükseldi
İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi. İsrail'in Beyrut saldırısında Hizbullah komutanlarından İbrahim Akil de ölmüştü.
İsrail'in başkent Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısının 3'ü çocuk, 7'si kadın 37’ye yükseldiği bildirildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, söz konusu saldırıda ölenlerin sayısının 3'ü çocuk, 7'si kadın olmak üzere 37’ye yükseldiği dile getirildi.
Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, bugün düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in başkent Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısının 3'ü çocuk, 7'si kadın 31’e yükseldiğini, 68 kişinin yaralandığını söylemişti.
Ebyad, çağrı cihazlarının ve telsizlerin patlatılması ve dünkü saldırılarda ölenlerin toplam sayısının ise 70'e yükseldiğini ifade etmişti.
Son ölümlerle birlikte çağrı cihazlarının ve telsizlerin patlatılması ve dünkü saldırılarda ölenlerin toplam sayısı 76'ya yükseldi.
İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde 42 binden fazla Filistinlinin ölümüne yol açtığı ve Uluslararası Adalet Divanında soykırım suçlamasıyla yargılandığı tabloda uluslararası toplum, Tel Aviv'in Lübnan'a saldırılarıyla patlak verebilecek yeni bölgesel bir savaş tehdidine karşı uyarıda bulunuyor.
Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana gelmiş, ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetmişti. 2 bin 323 kişi ise yaralanmıştı.
Ülkede 18 Eylül'de de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu 25 kişi ölmüş, 608'den fazla kişi yaralanmıştı.