İsrail'in vurduğu Şifa Hastanesi'nden açıklama: İsrail, hareket eden her şeyi bombalıyor

İsrail'in, son 2 haftadır düzenli olarak bombaladığı Şifa Hastanesi'nin direktörü Muhammad Abu Salmiya, hastanenin elektriksiz ve susuz kaldığını belirterek, "Yerleşke içinde hareket eden her şey hedef alınıyor. İsrail işgal güçleri dışarıda, herhangi bir kişinin hareket etmesini engelliyor" dedi.

Dünya 11.11.2023 11:34 Giriş: 11.11.2023 11:34

Güncelleme: 11.11.2023 11:50 Kaynak: Haber Merkezi

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