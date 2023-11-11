İsrail'in vurduğu Şifa Hastanesi'nden açıklama: İsrail, hareket eden her şeyi bombalıyor
İsrail'in, son 2 haftadır düzenli olarak bombaladığı Şifa Hastanesi'nin direktörü Muhammad Abu Salmiya, hastanenin elektriksiz ve susuz kaldığını belirterek, "Yerleşke içinde hareket eden her şey hedef alınıyor. İsrail işgal güçleri dışarıda, herhangi bir kişinin hareket etmesini engelliyor" dedi.
İsrail'in düzenli olarak saldırdığı Şifa Hastanesi'nin direktörü, saldırılarda yaşadıkları ve hastanenin mevcut durumu hakkında Al Jazeera'ye açıklamalarda bulundu.
Gazze'de bulunan hastanenin direktörü Muhammad Abu Salmiya, kuvözdeki bebeklerin bile hayatını kaybettiğini söylerken "Yerleşke içinde hareket eden her şey hedef alınıyor. İsrail işgal güçleri dışarıda, herhangi bir kişinin hareket etmesini engelliyor" dedi.
SUSUZ, ELEKTRİKSİZ, TIBBî MALZEMESİZ HASTANE
Salmiya, İsrail'in saldırıları nedeniyle hastanenin elektriksiz, internetsiz, susuz ve tıbbi malzemesiz bırakıldığını da sözlerine ekledi.
İsrail, neredeyse her gün hedef aldığı hastanede dün bir polikliniği, 3 gün önce de güneş panellerini vurdu. İsrail'in Şifa Hastanesi'ne düzenlediği saldırılarda gazeteciler de hayatını kaybetmişti.