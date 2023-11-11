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İsrail'in vurduğu Şifa Hastanesi'nden açıklama: İsrail, hareket eden her şeyi bombalıyor

İsrail'in, son 2 haftadır düzenli olarak bombaladığı Şifa Hastanesi'nin direktörü Muhammad Abu Salmiya, hastanenin elektriksiz ve susuz kaldığını belirterek, "Yerleşke içinde hareket eden her şey hedef alınıyor. İsrail işgal güçleri dışarıda, herhangi bir kişinin hareket etmesini engelliyor" dedi.

Dünya
  • 11.11.2023 11:34
  • Giriş: 11.11.2023 11:34
  • Güncelleme: 11.11.2023 11:50
Kaynak: Haber Merkezi
İsrail'in vurduğu Şifa Hastanesi'nden açıklama: İsrail, hareket eden her şeyi bombalıyor

İsrail'in düzenli olarak saldırdığı Şifa Hastanesi'nin direktörü, saldırılarda yaşadıkları ve hastanenin mevcut durumu hakkında Al Jazeera'ye açıklamalarda bulundu.

Gazze'de bulunan hastanenin direktörü Muhammad Abu Salmiya, kuvözdeki bebeklerin bile hayatını kaybettiğini söylerken "Yerleşke içinde hareket eden her şey hedef alınıyor. İsrail işgal güçleri dışarıda, herhangi bir kişinin hareket etmesini engelliyor" dedi.

SUSUZ, ELEKTRİKSİZ, TIBBî MALZEMESİZ HASTANE

Salmiya, İsrail'in saldırıları nedeniyle hastanenin elektriksiz, internetsiz, susuz ve tıbbi malzemesiz bırakıldığını da sözlerine ekledi.

İsrail, neredeyse her gün hedef aldığı hastanede dün bir polikliniği, 3 gün önce de güneş panellerini vurdu. İsrail'in Şifa Hastanesi'ne düzenlediği saldırılarda gazeteciler de hayatını kaybetmişti. 

İsrailin Gazzedeki Şifa Hastanesine düzenlediği saldırıda bir gazeteci hayatını kaybetti
İsrail, Şifa Hastanesinin bir poliklinik binasını bombaladı
İsrail, Gazzede Şifa Hastanesinin güneş panellerini vurdu
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