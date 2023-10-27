İsrail'in yine bir hastaneyi hedef göstermesine BM'den tepki

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesini hedef göstermesiyle ilgili "Sağlık tesislerine yönelik herhangi bir saldırı uluslararası insancıl hukukun ihlali olacaktır." açıklamasında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesini hedef göstermesiyle ilgili "Sağlık tesislerine yönelik herhangi bir saldırı uluslararası insancıl hukukun ihlali olacaktır." açıklamasında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, AA muhabirinin, "Dünya Sağlık Örgütü, Şifa Hastanesini Gazze'deki en büyük sağlık tesislerinden biri ilan etti. Hastanenin yaralı siviller, kanser hastaları ve bebeklerle dolu olduğu, hatta insanların hastanenin bahçesi ve merdivenlerine taştığı görülüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hastanenin Hamas tarafından askeri amaçlarla kullanıldığını iddia eden görseller paylaştı. Hastaneye yönelik saldırı ihtimali hakkında bilginiz var mı? Varsa ne tür önlemler alıyorsunuz? İsrail ordusuna bir çağrınız var mı?" sorularını yanıtladı.

Söz konusu sağlık tesisinin BM tarafından yönetilen bir hastane olmadığını vurgulayan Dujarric, İsrail'in iddialarını teyit etme durumu olmadığını dile getirdi.

Dujarric, "Daha önce de çok kez ifade ettiğimiz gibi, sağlık tesislerine yönelik herhangi bir saldırı uluslararası insancıl hukukun ihlali olacaktır." dedi.

İSRAİL ORDUSU HASTANEYİ HEDEF GÖSTERDİ

İsrail ordusu, ablukanın sıkılaştırıldığı ve insani krizin derinleştiği Gazze Şeridi'nde binlerce yaralı ve yerinden edilmiş sivilin sığındığı Şifa Hastanesini hedef göstermişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi kompleksi Şifa Hastanesinden Hamas'ın saldırı düzenlediğini ileri sürerek hastanelerin "terör amaçlı olarak kullanıldığında uluslararası hukuka göre korunma statüsünü kaybedeceği" iddiasında bulunmuştu.

Sözcü, birtakım ses kayıtları ve ordu tarafından çizilmiş grafiklerin hastanenin Hamas tarafından üs olarak kullanıldığını kanıtladığını öne sürmüştü.