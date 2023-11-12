İsrail'in yoğun bakım ünitesini, ameliyathaneyi ve doğumhaneyi hedef aldığı bildirildi

Gazze'deki hükümet: İsrail ordusu, Şifa Hastanesi yerleşkesinde yoğun bakım ünitesi, ameliyathane binası ve doğumhaneyi hedef aldı

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yerleşkesinde yoğun bakım ünitesi, doğumhane ve ameliyathane binasını vurduğunu duyurdu.

Hükümetin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Şifa Hastanesine gün içinde füzelerle, roketlerle ve uçaklarla saldırı düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusunun saldırıları sırasında, yoğun bakım ünitesi, doğumhane binası ile ameliyathane binasının son katını vurduğu ifade edilen açıklamada, ayrıca diyaliz bölümünün yanındaki alanın hedef alındığı ve mekanda yangın çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, yoğun bakımda olan bir hasta ile prematüre 2 bebeğin hayatını kaybettiği, ameliyathanelerde hizmetin durması nedeniyle 5 yaralının da yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail askerlerinin, hastane binasından çıkan bazı Filistinlileri doğrudan hedef aldığı, sağlık ekiplerinin yoğun saldırılar nedeniyle müdahale edemediği aktarılan açıklamada, İsrail'in hareket halindeki her şeyi hedef aldığı bildirildi.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun, aralıksız saldırdığı Gazze Şeridi'nde Şifa Hastanesi ile çeşitli hastanelerin çevrelerini kuşatma altında tuttuğunu belirtiyor.