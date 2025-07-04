İsrail, insani yardım almak için bekleyen Filistinlileri vurdu: 16 ölü, 90 yaralı



İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor.

İsrail ordusu, bugün yine insani yardım almak için bekleyen sivilleri vurdu. Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin güneyindeki Tahlia Kavşağı’nda düzenlenen saldırıda 16 sivil hayatını kaybederken, 90 sivil de yaralandı. Filistinli kaynaklar, ölü sayısının artmasının beklendiğini bildirdi.

Yaralılar, Han Yunus’taki Nasser Hastanesi’ne götürüldü.