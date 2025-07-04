İsrail, insani yardım almak için bekleyen Filistinlileri vurdu: 16 ölü, 90 yaralı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde insani yardım almak için bekleyen Filistinlilere yönelik düzenlediği saldırıda 16 kişi hayatını kaybederken, 90 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor.
İsrail ordusu, bugün yine insani yardım almak için bekleyen sivilleri vurdu. Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin güneyindeki Tahlia Kavşağı’nda düzenlenen saldırıda 16 sivil hayatını kaybederken, 90 sivil de yaralandı. Filistinli kaynaklar, ölü sayısının artmasının beklendiğini bildirdi.
Yaralılar, Han Yunus’taki Nasser Hastanesi’ne götürüldü.