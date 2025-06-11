İsrail, insani yardım bekleyen sivillere ateş açtı: En az 47 kişiyi katletti

Gazze'deki soykırım uygulamalarına yaklaşık 2 senedir devam eden İsrail ordusu, katliamlarına yenisini ekledi.

İsrail askerleri, Gazze'nin güneyindeki Netzarim Koridoru yakınlarında ABD’li şirketin gıda dağıtımına giden en az 47 Filistinli'yi katletti. 200'den fazla kişi ise yaralandı.

Gazze'yi neredeyse tamamen işgal ederek ablukaya alan ve insani yardım ulaşmasını engelleyen İsrail, bir yandan Gazze halkını sürgünle tehdit ederken diğer yandan da katliamlarını sürdürüyor.

Gazze'de soykırıma devam eden İsrail, insani yardım bekleyen sivillerin üzerine ateş açtı, en az 25 kişiyi katletti https://t.co/sdYNfQepLX pic.twitter.com/py81ka4dqS — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) June 11, 2025

Daha önce hastaneleri, okulları, mülteci kamplarını bombalayan İsrail ordusu, bu defa da insani yardım almaya giden Gazzeli sivillerin üzerine ateş açtı.

Saldırı anının görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı. Sosyal medyaya düşen videolarda İsrail askerleri tarafından otomatik silahlarla hedef alınan Filistinlilerin kaçmaya çalıştığı anlar görülüyor.