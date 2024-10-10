İsrail, İran'a saldırı hazırlığında: Bölgede görüşme trafiği arttı

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki İsrail'e füze saldırısına misilleme için tehditlerine devam ediyor. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, saldırı tehdidini yineledi. Bölgede tansiyon bir kez daha yükselirken görüşme trafiği de arttı

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun İstihbarat Direktörlüğü bünyesindeki Birim 9900'ü ziyaretinde İsrail'in İran'a olası saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

Gallant, İsrail saldırdığında İran'ın "başına ne geldiğini veya nasıl geldiğini anlamayacağını" öne sürerek, saldırının "ölümcül, hassas ve özellikle şaşırtıcı" olacağı tehdidinde bulundu.

Tüm askeri komuta kademesinin İran'a saldırı konusuna odaklanmış durumda olduğunu söyleyen Gallant, İran'ın geçen hafta düzenlediği saldırının "agresif" olduğunu ancak hatalı oldukları için "başarısız" olduğunu savundu.

İSRAİL YÖNETİMİ 'ÖNEMLİ KARARLAR' ALDI

The Times of Israel gazetesine konuşan ismi açıklanmayan İsrailli yetkili, önceki gece Tel Aviv'deki Kirya Askeri Üssü'nde yapılan güvenlik toplantısında, İran'a saldırıya ilişkin önemli kararlar alındığını belirtti.

Yetkili, alınan kararlar doğrultusunda Tel Aviv yönetiminin şimdilik İran'ın askeri tesislerine yönelik saldırıya odaklandığını ancak bunun değişebileceğini savundu.

Toplantıya Başbakan Binyamin Netanyahu, üst düzey bakanlar ve askeri yetkililer katılırken, İsrail devlet televizyonu KAN, toplantıyı "İran meselesi hakkında belirleyici bir tartışma" olarak tanımladı.

NETANYAHU, BİDEN İLE GÖRÜŞTÜ

İran'a saldırıya hazırlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.

İsrail Başbakanlık Ofisinin X hesabından yapılan paylaşımda, Netanyahu'nun ekibiyle Biden ile telefonda görüştüğü bilgisiyle bir fotoğrafa yer verildi.

Öte yandan, İsrail basını, görüşmenin tamamlandığını ve 50 dakika sürdüğünü bildirdi.

Biden-Netanyahu görüşmesine ilişkin değerlendirmeler yapan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, görüşmenin "doğrudan" ve "verimli" bir görüşme olduğunu kaydetti.

Görüşmenin yaklaşık 30 dakika sürdüğünü belirten ve fazla detaya girmeyen ABD'li Sözcü, "Başkan ile İsrail Başbakanı arasındaki görüşmede tabii ki birçok konuyu ele aldılar, birazdan yazılı açıklama yapacağız. İsrail ile, İran'ın son saldırısına nasıl karşılık verecekleri hakkında görüşmeye devam edeceğiz" dedi.

Jean-Pierre ayrıca, Biden'ın kapalı kapılar ardında Netanyahu hakkında küfürlü ifadeler kullandığı iddiasını içeren ve ABD'de 15 Ekim'de piyasaya çıkacak Bob Wodward'un kitabı hakkında da yorum yapmaktan kaçındı. Jean-Pierre, Biden'ın Netanyahu için küfürlü ifadeler kullanıp kullanmadığı sorusuna, "Herhangi bir şeyi doğrulayamam." cevabını verdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın da Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve bu görüşmeye ilişkin görüşü de sorulan Beyaz Saray Sözcüsü, o konuda da bir yorum yapmayacağını ifade etti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ile Netanyahu arasındaki telefon görüşmesine Başkan Yardımcısı Kamala Harris de katıldı.

ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan taahhüdünün vurgulandığı görüşmede Biden, Netanyahu'ya, Mavi Hat boyunca Lübnanlıların ve İsraillilerin evlerine güven içinde dönebilmeleri amacıyla "diplomatik çözüme" ihtiyaç olduğunu kaydetti.

İsrail'in artan saldırılarına ilişkin herhangi bir ifadenin yer almadığı açıklamaya göre Biden ayrıca, özellikle Beyrut'un nüfusu yoğun bölgelerinde sivillerin gördüğü zararın minimize edilmesinin önemine dikkati çekti.

Görüşmede iki isim, Gazze'de ateşkes için diplomasinin yeniden çalışmaya başlaması gerektiğini belirtirken, Biden Gazze'deki insani duruma işaret ederek bölgenin kuzeyine yeniden erişimin önemine işaret etti.

İRAN'DAN SUUDİ ARABİSTAN İLE TEMAS

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile Riyad'da İsrail'in bölgedeki saldırganlığı ile iki ülkeyi ilgilendiren meseleleri görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, Dışişleri Bakanı Erakçi, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile bir araya geldi.

Görüşmede, Suudi Veliaht Prens, bölgede krizin tırmanması ve savaşın yayılmasından duyduğu derin endişeyi dile getirerek, bölgedeki tüm ülkelerin bölgesel istikrar ve güvenliğin korunmasına dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

İran ile Suudi Arabistan arasında geçen yıl varılan anlaşmaların uygulanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren ve ikili ilişkilerdeki iyileşmeyi olumlu gördüklerini belirten Bin Selman, "Suudi Arabistan Krallığı, ikili ilişkilerde bu süreci sürdürmeye kararlıdır" ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ise komşularla iyi ilişkiler kurulmasının hükümetin önceliği olduğunu ve bölgesel istikrar, güvenlik ve refahın güçlendirilmesi ve ekonomik iş birliğinin artırılması amacıyla bu politikayı sürdürmeye kararlı olduklarını belirtti.

Bölgedeki gelişmeleri ve kısa süre önce Lübnan ve Suriye'ye yaptığı ziyaret sırasında bu ülkelerin yetkilileriyle yaptığı istişareleri anlatan Erakçi, İsrail'in bölgedeki saldırılarının derhal durdurulması ve Gazze ve Lübnan'ın altyapısının daha fazla tahrip edilmesinin önlenmesi için tüm bölge ülkelerinin iş birliği yapmasının ve tüm imkanlarını kullanmasının önemini vurguladı.

Erakçi, bölgede istikrarın ve sürdürülebilir güvenliğin sağlanması için İsrail'in saldırılarının derhal durdurulmasının elzem olduğunu ifade etti.

Görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabından bilgi veren Erakçi, Bin Selman ile iki ülkenin ortak endişelerinin ele alındığı çok önemli konuları görüştüğünü belirterek, "İsrail rejimi, tüm bölgeyi felakete sürüklüyor. Bölgenin bu zorlu zamanın üstesinden gelmesi için ihtiyaç duyduğu şey feraset, bilgelik, cesaret ve işbirliğidir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail devlet televizyonu KAN, 5 Ekim'de de Netanyahu hükümetinin, "İran'a güçlü ve büyük bir saldırı başlatmaya karar verdiğini" duyurmuştu.

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.