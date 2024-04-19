İsrail-İran geriliminin ardından altın fiyatları yeni rekorunu gördü

İsrail-İran arasında artan gerginlik nedeniyle bankalar arası piyasada gram altın erken saatlerde 2 bin 534 TL seviyesine yükselerek rekor kırdı. Altının gramı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 2 bin 500 lira seviyesinde işlem görüyor.

Orta Doğu'da gerilimin artması piyasaları olumsuz etkilemeye devam ediyor.

ABD medyası, İsrail'in İran'a misilleme saldırısı başlattığını duyurdu. İran medyası ise, İsfahan kentinde havaalanı yakınında büyük patlamalar duyulduğunu açıkladı. İran Devlet Televizyonu hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve İsfahan üzerinde görülen 3 mini İHA'nın imha edildiğini açıkladı. İran'da bazı bölgelerdeki uçuşlar askıya alınırken, iki ülkeden de henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İsrail'in İran'a saldırdığı haberlerinin ardından uluslararası piyasalarda yükselen altının ons fiyatı 2 bin 417 dolara kadar çıktı.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Bir süredir yükseliş istikrarını sürdüren gram altın fiyatları da, haftanın son işlem gününde saldırı haberleriyle rekor seviyesini gördü.

Altının yeni güne de önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde başlayan gram fiyatı, saat 10.00 itibarıyla 2 bin 500 lira seviyesinde bulunuyor. Gram altında gün içerisinde en yüksek 2 bin 534 lira en düşük ise 2 bin 484 seviyesi görüldü. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 340 liradan, Cumhuriyet altını 17 bin 230 liradan satılıyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 346 liradan, Cumhuriyet altını 17 bin 278 liradan satılıyor.