İsrail, İran'ın başkentini hedef aldı: Tahran'a hava saldırısı
İsrail, İran'ın başkentini hedef aldı. İsrail'den yapılan açıklamada, İran'ın çeşitli bölgelerinde çok sayıda askeri hedefin ilk saldırıda vurulduğu belirtilirken askeri hedeflerin, komutanların, karargahların ve nükleer tesislerin hedef alındığı kaydedildi.
İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a hava saldırısı düzenlendi.
İran resmi ajansı IRNA, patlama seslerine ilişkin haberinde şiddetli seslerin özellikle Tahran'ın doğu, batı ve merkezinden geldiğini bildirdi.
Şehir'de ilk etapta 4 büyük patlama yaşandığı bildirildi.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da İran'a saldırı düzenlediklerini duyurdu.
İsrail ordu radyosu, Savunma Bakanı Katz'ın İsrail genelinde olağanüstü hal ilan ettiğini aktardı.
Katz, "İsrail'in İran'a yönelik önleyici saldırısının ardından yakın gelecekte İsrail ve sivil nüfusa yönelik füze ve insansız hava aracı saldırısı bekleniyor" ifadesini kullandı.
Ordu radyosu, İsrail hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını, Ulaştırma Bakanlığının Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'ndaki uçuşlardaki değişiklik durumu hakkında bilgi verileceğini duyurduğunu aktardı.
İSRAİL GENELİNDE ALARM DURUMUNA GEÇİLDİ
İsrail genelinde muhtemel bir saldırıya karşı uyarı olarak ülke genelinde alarmlar devreye girdi.
İran'ın çeşitli bölgelerinde çok sayıda askeri hedefin ilk saldırıda vurulduğu belirtilirken askeri hedeflerin, komutanların, karargahların ve nükleer tesislerin saldırıya uğradığı kaydedildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saat 03.00 itibarıyla iç cephe komutanlığı yönergelerinde acil değişiklik yapılmasına karar verildiği belirtildi.
Ülke genelinde tam faaliyet durumuna geçilmesine, temel sektörler hariç eğitim faaliyetleri ve toplantıların yasaklanmasına karar verildiği aktarıldı.
ABD: İRAN'A SALDIRIDA YER ALMIYORUZ. İRAN BİZİ HEDEF ALMAMALI
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio "İsrail, İran’a karşı tek taraflı bir harekette bulundu. İran’a yönelik saldırılarda yer almıyoruz. Açıkça söylüyorum İran bizi hedef almamalı" dedi.
NETANYAHU: TEHLİKE ORTADAN KALKANA KADAR SALDIRILAR SÜRECEK
İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söyledi