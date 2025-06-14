İsrail, İran'ın hava savunma sistemine ait onlarca hedefin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
İsrail ordusu, İran’ın hava savunma sistemine ait onlarca hedefin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İsrail ordusu, İran’ın hava savunma sistemine ait onlarca hedefin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İran Hava Kuvvetlerine ait askeri üslerin hedef alındığı ve imha edildiği belirtildi.
Açıklamada, cuma gününün erken saatlerinde, İsrail ordusunun İran Hava Kuvvetleri'ne ait İran’daki Hemedan ve Tebriz askeri üslerini hedef aldığı belirtilirken, saldırıda Tebriz üssünün imha edildiği kaydedildi.
İran'ın hava savunma sistemine, insansız hava araçlarına (İHA) ve karadan karaya füze rampalarına ait onlarca hedefin vurulduğu ve imha edildiği aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarını sürdüreceği anlatıldı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın, İsrail'e doğru iki dalga halinde 100'den az füze fırlattığını belirtti.
İran'ın gönderdiği füzelerin çoğunun engellendiğini ve hedeflerine ulaşamadığını ifade eden Adraee, sayı belirtmeden az sayıda binanın hasar gördüğünü aktardı.