İsrail, İran'ın misilleme saldırılarının bilançosunu açıkladı

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı savaştan bu yana İran'ın, İsrail'e yönelik misillemelerinde 22 İsraillinin hayatını kaybettiği, 5 binden fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'deki Tel Aviv Üniversitesine bağlı Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü, (INSS) İran'ın misillemeleri sonucu yaşanan can kaybı ve yaralanmalar ile tahliye edilen bölgelere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana İran'ın İsrail’e yönelik misilleme saldırıları sonucu 22 İsraillinin yaşamını yitirdiği, 5 binden fazla kişinin yaralandığı ifade edildi.

İRAN 550’DEN FAZLA FÜZE VE 765’TEN FAZLA İHA FIRLATTI

İran’ın, savaşın başından itibaren İsrail’e 550’den fazla füze ve 765’ten fazla insansız hava aracı (İHA) fırlattığı belirtildi.

Açıklamada, savaşın başlamasından bu yana 4 bin 800’den fazla İsraillinin evlerinden tahliye edildiği, en yüksek sayının 1515 kişiyle Tel Aviv’de olduğu aktarıldı.

Güneyde ise Dimona kentinde yaklaşık 975, Arad’da 600, Birüssebi (Beerşeva) kentinde de 505 kişinin evlerini terk ettiği kaydedildi.

Kudüs’ün batısındaki Beyt Şemeş’te 650, Bney Brak’ta 160, Ramle’de 80, Giv’atayim’de 75 ve Ramat Gan’dan 45 kişinin tahliye edildiği, ayrıca kuzeydeki Arap köyü Zerazir’de 70 kişinin evlerinden ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, evlerinden tahliye edilenler "Kiryat Şmona’da 40, Tirat Kermil’de 25, Emek Hefer bölgesinde 20, Holon’da 20 ve ülkenin orta kesimindeki Arap kenti Kefr Kasım’da ise 20 kişi" şeklinde sıralandı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.