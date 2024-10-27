İsrail, İran'ın muhtemel misillemesine önlem olarak "üslerdeki kalabalıkları" engelliyor

İsrail yönetiminin, İran'ın muhtemel misillemesine önlem olarak, askeri üslerdeki kalabalıkları engelleme kararı aldığı ve bugün düzenlenmesi beklenen "Ulusal Askerlik Günü" törenini ertelediği belirtildi.

İsrail'in Mearif gazetesinde yer alan habere göre, İsrail ordusu, İran'ın veya vekillerinin, Tel Aviv'in düzenlediği saldırıya vereceği karşılığın risklerini azaltmak için üslerdeki asker sayısını azaltmaya ve yemekhaneler dahil, oluşacak büyük kalabalıkları engellemeye çalışıyor.

Bu kapsamda Tel Aviv yakınında bugün düzenlenmesi beklenen, yüzlerce asker ve yakının katılacağı "Ulusal Askerlik Günü" töreni, ertelendi.

Kalabalıkların sınırlandırılması kararının yeni olmadığı, yıl içinde de bunun uygulandığı aktarılan haberde, "Ancak Golani Askeri Üssünde yemekhaneyi hedef alan İHA saldırısının ardından bu durum daha sık bir hale geldi." ifadesine yer verildi.