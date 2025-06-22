İsrail, İran'ın Şahrud bölgesindeki füze motoru üretim tesisinin vurulduğunu açıkladı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran''ın doğusundaki Şahrud bölgesinde bulunan bir füze motoru üretim tesisine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

IDF'den yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları’na ait karadan karaya füze motorlarının üretildiği bir tesisin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail'e 2 bin kilometre uzaklıktaki bir roket motoru üretim tesisine saldırdı. Dün, Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, İsrail Devleti'ne 2 bin kilometre uzaklıktaki Şahrud bölgesinde İran Devrim Muhafızları'na ait karadan karaya füzelerin motorlarının üretildiği bir tesise baskın düzenledi. Saha içerisinde İran rejiminin İsrail Devleti'ne yönelik fırlattığı füze motorlarının üretiminde kullanılan mikser ve makineler hedef alındı. Bu site, önümüzdeki yıllarda binlerce füze üretmesi planlanan İran rejiminin karadan karaya füze sanayisine saldırı çabalarının bir parçasıdır."