İsrail, İran'ın yeni Genelkurmay Başkanı'nı öldürdüğünü duyurdu

İsrail ordusu, İran'ın yeni atanan savaş dönemi Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani'yi öldürdüğünü açıkladı.

İsrail'in Savunma Güçleri'nin (IDF) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"IDF 5 gün içinde ikinci kez İran'ın Savaş Dönemi Genelkurmay Başkanı'nı, rejimin en üst düzey askeri komutanını ortadan kaldırdı. İran'ın en üst düzey askeri yetkilisi ve Hamaney'in en yakın askeri danışmanı olan Ali Şadmani, kesin istihbarat üzerine Tahran'ın merkezinde düzenlenen bir IAF saldırısında öldürüldü."

For the second time in 5 days— the IDF has eliminated Iran’s War-Time Chief of Staff, the regime’s top military commander.



Ali Shadmani, Iran’s senior-most military official and Khamenei’s closest military advisor, was killed in an IAF strike in central Tehran, following precise… pic.twitter.com/Bq6Z49zeCj — Israel Defense Forces (@IDF) June 17, 2025

Reuters'in haberine göre İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı Komutanı olarak atanan Tümgeneral Ali Şadımani'yi gece yarısı hava saldırısıyla öldürdü.

Hatemul Enbiya Merkezi Karargahı'nın silahlı kuvvetlerin operasyonlarını planlama, koordine etme ve denetlemeden de sorumlu merkez olduğu biliniyor.

Tümgeneral Şadımani, İsrail'in 13 Haziran'da düzenlediği saldırıda öldürülen Gulam Ali Raşid'in yerine 14 Haziran'da Hatemül Enbiya Merkezi Karargah Komutanı olarak atanmıştı.

İsrail'in açıklamasına dair henüz İran'dan yanıt gelmedi.