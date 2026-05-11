İsrail, İran’a karşı gizli bir üs kurdu

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan aralarında ABD’li yetkililerin de bulunduğu kaynaklar, İsrail'in İran'a yönelik hava harekâtını desteklemek amacıyla Irak çölünde gizli bir askeri üs kurduğunu bildirdi. Gazetenin haberine göre İsrail, savaşın başlarında bu üssü keşfetmeye çok yaklaşan Irak ordusuna karşı hava saldırısı düzenledi.

Şarkul Avsat'taki habere göre kaynaklar, özel kuvvetlerin bulunduğu ve İsrail Hava Kuvvetleri için bir lojistik merkez işlevi gören bu üssün, ABD'nin bilgisi dahilinde savaş öncesinde kurulduğunu aktardı.

İFŞA OLACAKTI

Bir F-15 Amerikan uçağının İsfahan yakınlarında düşürülmesi üzerine İsrail yardım teklifinde bulundu, ancak kaynaklardan birinin aktardığına göre iki pilotu kurtarma operasyonunu ABD ordusu bizzat gerçekleştirdi.

İsrail’in söz konusu üssü mart ayı başlarında neredeyse ifşa oluyordu. Irak medyası, bir çobanın bölgede helikopter uçuşları da dahil olmak üzere alışılmadık askeri hareketlilik fark ettiğini bildirdi. Bunun üzerine Irak ordusu araştırma yapmak amacıyla bölgeye asker gönderdi. WSJ’ye konuşan bir kaynağa göre ise İsrail, söz konusu kuvvetleri hava saldırısıyla geri püskürttü.

Irak’ın BM’ye sunduğu şikayete göre saldırıda yabancı güçlerin rol oynadığı öne sürülerek operasyon ABD’ye atfedildi. Çatışma, Irak ve Arap medyasında geniş yankı uyandırdı ve savaşanların kimliğine dair çeşitli spekülasyonlara yol açtı. Irak hükümeti sözcüsü İsrail üssünden haberdar olup olmadıklarına dair ek yorum yapmaktan kaçındı.

Irak'taki üs, İsrail'in savaş sahasına daha yakın konumlanmasına imkân tanıdı. Üsse ayrıca İran'da komando operasyonları yürütmek üzere eğitilmiş İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı özel kuvvetler de konuşlandırıldı. İsrail Hava Kuvvetleri, beş hafta süren harekât boyunca İran'daki hedeflere binlerce hava saldırısı düzenledi.

Amerikan özel kuvvetleri, 1991 ve 2003 yıllarında Saddam Hüseyin'e karşı yürütülen operasyonlarda da bu bölgeyi kullanmıştı.