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İsrail, İran’daki Meşhed Havaalanı’nı vurdu

İsrail, İran’ın doğusunda bulunan Meşhed Havaalanı’na saldırı düzenledi.

Dünya
  • 15.06.2025 19:52
  • Giriş: 15.06.2025 19:52
  • Güncelleme: 15.06.2025 19:53
Kaynak: İHA
İsrail, İran’daki Meşhed Havaalanı’nı vurdu

İsrail, İran’ın doğusunda bulunan Meşhed Havaalanı’na saldırı düzenledi. İsrail ordusu, saldırıda İran’a ait yakıt ikmal uçağının vurulduğu aktararak, söz konusunun saldırının yaklaşık 2 bin 300 kilometre mesafeyle gerçekleştirilen en uzak saldırı olduğunu açıkladı. İsrail ordusu, "Hava Kuvvetleri İran genelinde hava üstünlüğü sağlamak için çalışıyor" dedi. 
Saldırı sonrası Meşhed Havaalanı’ndan siyah dumanlar yükseldi.

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