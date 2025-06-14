İsrail, İsfahan'daki nükleer enerji santralına saldırdı

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında İsfahan'daki Şehit Reisi Nükleer Enerji Santralı'nın hedef alındığı, herhangi bir nükleer sızıntının olmadığı bildirildi.

İran'ın resmi haber ajanı IRNA'ya göre, İsfahan Vali Yardımcısı Ekber Salihi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Salihi, cuma akşamı İsfahan'daki Şehid Reisi Nükleer Santralı'na İsrail tarafından saldırı düzenlendiğini belirterek, saldırının hemen ardından olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini ve şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmediğini aktardı.

Nükleer enerji santralındaki radyasyon sızıntı ihtimaline değinen Salihi, "Bu santralden kaynaklı endişeye sebep olacak herhangi bir kirlilik söz konusu değildir" ifadesinde bulundu.