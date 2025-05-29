İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 22 yeni yerleşim birimi kuracak: Son 30 yıldaki en büyük toprak gaspı

İsrail, geçen hafta gizli yapılan bir güvenlik kabinesi oylamasının ardından 50 yıldan uzun zamandır işgal altında tuttuğu ve işgal alanını genişleterek kalıcılaştırdığı Batı Şeria'da 22 yeni yerleşim birimi kuracağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, söz konusu yerleşim birimlerine, hükümetin izni olmadan inşa edilen ileri karakolların yasallaştırılmasının da dahil olduğun belirtildi.

İsrail 1967'deki altı gün savaşında Batı Şeria'yı Ürdün'den alarak işgal etmişti. O zamandan bu yana birbirini izleyen hükümetler, kısmen Filistinlilerin özel mülkiyetini engelleyen “devlet arazileri” ilan ederek İsrail'in toprak üzerindeki kontrolünü kalıcı hale getirmeye çalıştı.

The Guardian'ın haberine göre önergenin aşırı sağcı Savunma Bakanı Israel Katz ve uluslararası hukuka göre yasadışı kabul edilen Batı Şeria'daki Kedumim yerleşiminde yaşayan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich tarafından verildiği söyleniyor.

"1967'DEN BERİ EN ÖNEMLİ KARAR"

Söz konusu işgal planı, Batı Şeria Yahudi belediyelerinin şemsiye grubu Yesha konseyi başkanı Israel Ganz tarafından “1967'den bu yana alınan en önemli karar” olarak nitelendirildi.

Ganz, X hesabından “Yerleşimlerin geliştirilmesi için tarihi bir karar aldık: Judea ve Samaria'da 22 yeni topluluk, Samaria'nın kuzeyindeki yerleşimin yenilenmesi ve İsrail devletinin doğu ekseninin güçlendirilmesi" paylaşımını yaptı.

30 YILDIR EN BÜYÜK TOPRAK GASPI

İsrail'in işgallarine karşı kurulan gözlemci statüsündeki Peace Now tarafından yayınlanan bir rapora göre geçtiğimiz temmuz ayında İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da otuz yılı aşkın bir süredir gerçekleştirilen en büyük toprak gaspını onayladı.

O dönemde İsrail hükümeti, Ürdün vadisinde 12.7 km2 (yaklaşık 5 mil kare) araziye el konulmasını onaylamış ve bunun barış sürecinin başladığı 1993 Oslo anlaşmalarından bu yana onaylanan “en büyük el koyma” olduğunu belirtmişti.

Geçen yıl Peace Now tarafından ele geçirilen bir ses kaydında Smotrich, Ulusal Dini Parti-Dini Siyonizm için düzenlediği bir konferansta, 2024'teki toprak müsaderelerinin önceki yılların ortalamalarını yaklaşık on kat aştığını açıklamıştı.

Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetinin yeni yerleşim yerlerini onaylaması, uzun süredir devam eden işgal altındaki Filistin topraklarını ilhak etme hedefinin daha da ileriye taşınması anlamına geliyor. Trump'ın yeni İsrail Büyükelçisi olarak atanan Mike Huckabee, geçen yıl verdiği bir röportajda İsrail'in Batı Şeria'daki işgalini genişletmesini desteklediğinin sinyallerini vermiş ve “İnsanlar 'işgal altında' terimini kullandıklarında, 'Evet, İsrail toprağı işgal ediyor ama bu, Tanrı'nın onlara 3,500 yıl önce verdiği bir toprağın işgali. Burası onların toprağı" demişti.