İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 41 Filistinliyi tutukladı

Gazze'deki katliamlarına ve işgal harekatına devam eden İsrail Ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 41 Filistinliyi tutukladı.

İsrail Ordusu'nun, işgal altındaki Batı Şeria'da 14'ü militan olduğu belirtilen 41 Filistinliyi tutukladığı bildirildi. Associated Press'in (AP) haberine göre İsrail ordusu, tutuklananlardan 14'ünün militan olduğunu söyledi.

Ordu ayrıca ağustos ayında İsrailli bir kadının ölümüne ve bir İsrailli erkeğin ağır yaralanmasına neden olan saldırıyı gerçekleştirmekle suçladığı iki militanın evlerini de yıktığını açıkladı.

O dönemde saldırının sorumluluğunu El Fetih partisinin bir kolu olan El Aksa Şehitleri Tugayı üstlenmişti.

İsrail güçleri ayrıca El Halil'de "Hamas için kışkırtıcı materyal" basıldığını söyledikleri bir dükkânı "mühürlediklerini" ve silahlara el koyduklarını söyledikleri üç mülteci kampına baskın düzenlediklerini açıkladı.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 1,540 Filistinliyi tutukladığını ve bunlardan 930'unun Hamas'a bağlı olduğunu açıkladı. Filistinli tutukluları temsil eden Filistin Esirler Kulübü ise bu sayının çok daha yüksek olduğunu, perşembe gecesi 90 kişinin gözaltına alındığını ve savaşın başlangıcından bu yana Batı Şeria'da 2.400 kişinin tutuklandığını belirtiyor.