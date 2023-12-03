İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 60 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenledikleri baskınlarda 60 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti tarafından konuya ilişkin yapılan ortak yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri, El-Halil, Ramallah, Eriha, Cenin, Selvit ve Beytüllahim kentlerinde bazı yerlere baskın düzenledi.

Bu baskınlarda aralarında üniversite öğrencisi 5 kızın da bulunduğu 60 kişi gözaltına alındı.

Son alınanlarla 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki bölgede gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 3 bin 480'e yükseldi.