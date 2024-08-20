İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı
Kaynak: AA
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi "ruhsatsız inşa edildiği" iddiasıyla yıktı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Beytüllahim'in güneydoğusundaki Tuku beldesine baskın düzenledi.
Askerler baskın sırasında Filistinlilere ait özel arazi üzerine inşa edilmiş 140 metrekare alana sahip, 8 kişilik bir ailenin yaşadığı iki katlı evi "ruhsatsız inşa edildiği" iddiasıyla yıktı.