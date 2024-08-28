İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’ya saldırdı: 11 ölü

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria’nın Tulkarem, Tubas ve Cenin kentlerinde havadan ve karadan geniş çaplı saldırı başlattı.

Filistin sağlık yetkilileri, İsrail güçlerinin Tubas’ın güneyindeki Faria Mülteci Kampı’na düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Cenin’e düzenlenen İHA saldırısı ve silahlı çatışmalarda ise 6 kişi öldü.

Cenin’e giden ana yollar kapatılırken, İsrail güçlerinin kentteki bir hastaneye baskın düzenlediği, Tulkarem’deki iki hastaneyi ise kuşatma altına aldığı belirtildi.

İSRAİLLİ BAKANDAN SÜRGÜN TEHDİDİ

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz yaptığı açıklamada, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) dün geceden bu yana Cenin ve Tulkarem’deki mülteci kamplarında kurulan İran bağlantılı oluşumlara yönelik kapsamlı operasyon düzenlendiğini söyledi.

Katz, “İran, Ürdün’den gelişmiş silahlar kaçırarak, Gazze ve Lübnan’daki gibi Batı Şeria’da İsrail’e karşı bir doğu cephesi oluşturmaya çalışıyor. Gazze’de yaptığımız gibi Filistinlilerin geçici olarak tahliye edilmesi ve gerekli diğer adımlar da dahil Batı Şeria’daki tehditle de mücadele etmeliyiz. Bu, kelimenin tam anlamıyla bir savaş ve bunu kazanmalıyız” ifadesini kullandı.