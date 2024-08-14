İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 evi yıktı

İsrail'e bağlı belediye işgal altındaki Doğu Kudüs'te "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait 5 ev ile çeşitli mülkleri yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda İsrail polisi ve buldozerlerin eşlik ettiği belediye ekipleri, Doğu Kudüs'teki Tur beldesine baskın düzenledi.

İsrail güçleri, Tur beldesinde "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait 5 evi, bir benzin istasyonunu ve birçok ağılı yıktı.

İsrail makamlarının, yılbaşından bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik ayrımcı uygulamalarını ve yıkımlarını artırdığı belirtiliyor.

İsrailli, Filistinli ve uluslararası insan hakları kuruluşları, İsrail makamlarının Doğu Kudüs'te Filistin nüfusunu sınırlamak amacıyla inşaatlara kısıtlama getirdiğini ifade ediyor.

Söz konusu kuruluşlar, İsrail makamlarının Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yasa dışı yerleşim yeri kurması için verdiği izinlerde ciddi artış olduğunu aktarıyor.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait ev ve işyerlerini ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkıyor.