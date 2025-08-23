İsrail işgalinde Gazze Şeridi'nde açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 281’e yükseldi

İsrail'in soykırımı, ablukası ve topyekün işgaline karşı yaşam savaşı veren Gazze Şeridi'nde kıtlık devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, açlıktan dolayı son 24 saatte 8 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı, 114'ü çocuk olmak üzere 281’e yükseldi.