İsrail işgalinde Gazze Şeridi'nde açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 281’e yükseldi
İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 8 artarak 114'ü çocuk, 281’e yükseldi.
Kaynak: AA
İsrail'in soykırımı, ablukası ve topyekün işgaline karşı yaşam savaşı veren Gazze Şeridi'nde kıtlık devam ediyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, açlıktan dolayı son 24 saatte 8 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Bakanlığın açıklamasına göre açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı, 114'ü çocuk olmak üzere 281’e yükseldi.