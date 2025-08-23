Giriş / Abone Ol
İsrail işgalinde Gazze Şeridi'nde açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 281’e yükseldi

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 8 artarak 114'ü çocuk, 281’e yükseldi.

Dünya
  • 23.08.2025 13:02
  • Giriş: 23.08.2025 13:02
  • Güncelleme: 23.08.2025 13:05
Kaynak: AA
İsrail'in soykırımı, ablukası ve topyekün işgaline karşı yaşam savaşı veren Gazze Şeridi'nde kıtlık devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, açlıktan dolayı son 24 saatte 8 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı, 114'ü çocuk olmak üzere 281’e yükseldi.

