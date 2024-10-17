İsrail istenmeyen kişi ilan etmişti: İngiltere'den Guterres'e destek

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ülkesinin, İsrail'in "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeye girişini yasakladığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i ve BM'nin dünya genelindeki hayati çalışmalarını desteklemeye devam ettiğini bildirdi.

Lammy, X'ten yaptığı paylaşımda, dün Guterres ile telefon görüşmesinde, Ortadoğu'daki durumu ve BM'nin bölgedeki zorlukların ele alınmasındaki vazgeçilmez rolünü ele aldıklarını belirtti.

Bakan Lammy, "İngiltere, Genel Sekreter'i ve BM'nin dünya genelindeki hayati çalışmalarını desteklemeye devam etmektedir" ifadesini kullandı. ​​​​​​​

İSRAİL, GUTERRES'İ "İSTENMEYEN ADAM" İLAN ETMİŞTİ

İsrail yönetimi, Ortadoğu'da gerilimin acilen düşürülmesi çağrıları yapan BM Genel Sekreteri Guterres'i "istenmeyen adam" ilan ederek ülkeye girişini yasakladığını duyurmuştu.

BM Genel Sekreteri'nin 1 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail'e atılan füzelere ilişkin İran'ın ismini zikretmediği ve Tahran'ın saldırısını "doğrudan kınamadığı" iddia edilmişti.

Guterres, İran'ın füze saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Ortadoğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum" ifadesini kullanarak, acil ateşkes çağrısında bulunmuştu.