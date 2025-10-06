İsrail istihbaratının "7 Ekim Aksa Tufanı" uyarısı sistem güncellemesine takılmış
İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı konusunda polisi saatler öncesinden uyardığı ancak "sistem güncellemesi" nedeniyle uyarı mesajının yaklaşık 4 saat sonra ulaştığı belirtildi.
İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi, İsrail polisinin 7 Ekim'e ilişkin soruşturmasında elde ettiği bazı bilgileri paylaştı.
Haberde, Şin-Bet'in, Aksa Tufanı'ndan saatler önce Gazze Şeridi'nde Kassam Tugayı üyelerinin İsrailli şirketlere ait sim kartları aktive ettiğini tespit ettiği kaydedildi.
Bunun üzerine Şin-Bet'in 7 Ekim saat 03.03'te polise "Gazze Şeridi'nde şüpheli hareketlilik" olduğuna dair uyarı mesajı gönderdiği ifade edildi.
"Sistem güncellemesi" nedeniyle Şin-Bet'in uyarı mesajının polise 4 saat sonra 07.03'te ulaştığı belirtildi.
Polisin bölgedeki karakollara uyarı mesajını saat 08.00'de ilettiği, Aksa Tufanı'nın o anlardan daha önce başladığı aktarıldı.
Haberde, 7 Ekim nedeniyle birbirlerini suçlayan Şin-Bet ile polis arasında gerginlik olduğu ifade edildi.
KASSAM TUGAYLARI'NIN AKSA TUFANI OPERASYONU
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023 sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.
Operasyonun ardından ise İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarını artırmıştı.
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 67 bin 139'u buldu.