İsrail Kamu Denetçisi: "Binlerce kişinin evlerinden tahliye edilmesi büyük bir başarısızlık"

İsrail Kamu Denetçisi Matanyahu Englman, hükümeti, güney ve kuzeyden binlerce kişiyi tahliye etmesini "başarısız" buldu.

İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesine göre Englman, kuzey sınırında ya da Gazze çevresinden tahliye edilen bazı kişilerle Tiberya kentinde görüştü.

Englaman, "Savaşın dördüncü haftasında bir ekonomik planın ve krizi yönetecek bir koordinatörün olmamasının hiçbir gerekçesi olamaz." ifadesini kullandı.

İsrail hükümetinin tutumuna yönelik eleştirilerde bulunan Englman, "Güney ve kuzey topluluklarda yaşayan binlerce kişinin evlerinden tahliye edilmesi büyük bir başarısızlık ve kusur; bunu haklı çıkaracak hiçbir mazeret yok." değerlendirmesinde bulundu.

Englman, Başbakan Binyamin Netanyahu ile bakanların, "işleri hızla tersine çevirmeleri" ve sorunları bir an önce çözmeleri gerektiğini kaydetti.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana güneyde Gazze'ye sınır, kuzeyde ise Lübnan'ın sınır bölgelerindeki Yahudi yerleşim birimlerinden on binlerce kişiyi tahliye etmişti.