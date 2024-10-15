İsrail kana doymuyor

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İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki katliamları devam ederken askeri üsse sürpriz saldırı düzenleyen Hizbullah, İsrail’deki hedeflere saldırılarını sürdürüyor. İsrail uçakları, Gazze’nin orta kesimindeki Aksa Şehitler Hastanesi avlusundaki çadır kenti hedef aldı. Saldırıda 4 kişi ölürken 40 kişi yaralandı.

Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye’de yardım dağıtanlara top atışıyla yapılan saldırıda da 10 kişi yaşamını yitirdi. Önceki gün İsrail’in Hayfa kentindeki bir askeri üsse İHA ile saldıran Hizbullah, dün de Hayfa'daki deniz üssü dahil bazı İsrail hedeflerine saldırı düzenlediğini duyurdu.