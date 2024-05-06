İsrail kapatma kararı almıştı: Al Jazeera'nin ofisi basıldı

İsrail, Al Jazeera'nin yayınlarını sonlandırmasının ardından televizyonun Doğu Kudüs'teki ofisini bastı, ekipmanlara el koydu.

İsrail hükümeti, Doha merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'deki yayınlarını sonlandırma, ofislerini kapatma, ekipmanlarına el koyma kararı aldı. Kararın ardından İsrail polisi, geçici ofisini bastığı televizyonun ekipmanlarına el koydu.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda İletişim Bakanı Shlomo Karhi'nin sunduğu Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması ve ofislerinin kapatılması teklifi oy birliğiyle kabul edildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başında olduğum hükümet oy birliğiyle tahrik edici Al Jazera'nın İsrail'de sonlandırılması kararı aldı" ifadesini kullandı.

Bu kapsamda, Al Jazeera'nın çatısı altındaki televizyon kanalları ve internet sitelerinin İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması, yayınlarının durdurulması, internet sitelerine erişim engeli getirilmesi, ofislerinin kapatılması ve ekipmanlarına el konulması kararlaştırıldı.

Öte yandan Yediot Ahranot gazetesi, söz konusu kabine toplantısına eski Savunma Bakanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi'nden bakanların katılmadığını aktardı. Haaretz'in haberine göre karar, Al Jazeera'nın 45 gün süreyle kapatılmasını içeriyor ancak bu süre yeniden uzatılabiliyor.

DOĞU KUDÜS'TEKİ GEÇİCİ OFİSİNİ BASTI

İsrail polisi, hükümetin bugün aldığı Al Jazeera'nın faaliyetlerini sonlandırma kararı üzerine kanalın işgal altındaki Doğu Kudüs'te geçici ofis olarak kullandığı otel odasını basarak ekipmanlarına el koydu. İsrail polisi, Al Jazeera'nın Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bulunan Ambassador Oteli'ndeki geçici ofisine baskın düzenledi. Polis, Al Jazeera'nın İsrail'deki faaliyetlerinin yasaklanası yönündeki hükümet kararını otel işletmesi ve Al Jazeera çalışanlarına beyan etti.

İsrail polisi ve İletişim Bakanlığı görevlileri, Al Jazeera televizyonunun buradaki ses, görüntü ve elektronik ekipmanlarına el koydu. İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi de polis ve bakanlık yetkililerinin otele baskın düzenlediği anların görüntülerini sosyal medya hesabından "Al Jazeera'yı kapatıyoruz" ifadesiyle paylaştı.

BM KARARI ÜZÜNTÜYLE KARŞILADI

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail hükümetinin, Doha merkezli Al Jazeera televizyonunun ülkedeki yayınlarını sonlandırma, ofislerini kapatma ve ekipmanlarına el koyma kararını üzüntüyle karşıladığını duyurdu. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, konuya ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu. "İsrail'de kabinenin Al Jazeera televizyonunu kapatma kararından üzüntü duyuyoruz" ifadesi kullanılan paylaşımda, şeffaflığın ve hesap verebilirliğin sağlanması için özgür ve bağımsız medyanın şart olduğuna işaret edildi. Paylaşımda, Gazze'den haber yapma konusundaki sıkı kısıtlamaların şimdi daha fazla olduğu vurgulanırken, "İfade özgürlüğü temel insan hakkıdır. İsrail hükümetine yasağı kaldırma çağrısında bulunuyoruz" denildi.